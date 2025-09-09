ÉÔÅÐ¹»ÆÃÎã¹»¤òÀßÃÖÍ½Äê¤ÎÄá»³Ãæ³Ø¹» ²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Î³«¹»¤òÌÜ»Ø¤¹³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤ÎÇ§²Ä¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¤¬ÆÈ¼«¤Ç³«¹»¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÄÅ»³»Ô¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¡×¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉÔÅÐ¹»ÆÃÎã¹»¡×¤ò2026Ç¯ÅÙ³«¹»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÉÔÅÐ¹»ÆÃÎã¹»¡×¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤­¤Å¤é¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ø¶È»þ´Ö¤Îºï¸º¤ä²ÊÌÜ¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤ï