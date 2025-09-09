¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¹©¾ì¤¬ËÜ³Ê²ÔÆ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£140²¯±ß¤â¤ÎÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤ÎÆüÎ©À½ºî½ê¡£¤·¤«¤·¡¢Çº¤ß¤Î¼ï¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤¹¡£ÅìÉô¡¦¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¤ÇËÜ³Ê²ÔÆ¯¤·¤¿ÆüÎ©À½ºî½ê¤ÎÅ´Æ»¹©¾ì¡£¥¢¥á¥ê¥«³ÆÃÏ¤ÇÁö¤ëÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÃæ³Ë¹©¾ì¤Ç¤¹¡£ÆüÎ©À½ºî½êÆÁ±Ê½Ó¾¼ ¼ÒÄ¹¡Ö¤¤¤Þ¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Åê»ñ³Û¤Ï1²¯¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½148²¯±ß