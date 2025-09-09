◇MLB ドジャース3-1ロッキーズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはタイラー・グラスノー投手の好投もあり勝利を飾りました。ロバーツ監督が試合後インタビューに登場しました。2回に四球と犠牲フライで1点を失ったものの、三者連続三振など11個の三振を奪い7回1失点の好投をしたグラスノー投手について「素晴らしかった。序盤はリズムを探していたように見えたが、4、5、6、7回は本当に良かった。カーブも良かったし