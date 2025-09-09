映画『ヒックとドラゴン』が9月5日から公開中です。本作は児童文学を3DCGアニメ化した、2010年の同名映画の実写リメイク。アニメ版はアカデミー賞長編アニメ映画賞にノミネートされたほか、絶賛に次ぐ絶賛が寄せられた名作なだけに、実写化のハードルがとても高かったといえるでしょう。【動画】『ヒックとドラゴン』予告編前置き：大満足できるエンタメで万人におすすめ！だけど……結論から申し上げれば、アニメ版が好きだった人