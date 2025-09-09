「快速」と聞けば、当然ながら普通列車を追い抜いて目的地に早く着くものを想像するだろう。しかし、世の中にはその名に反して、後から来た普通列車に追いつかれてしまう快速になっている、なんとも「残念な時刻表」が存在する。そんな変な快速にとどまらず、徒歩に負ける列車や1駅しか移動しない電車など、「残念な時刻表」は数多く存在する。時刻表を眺め、このような「残念な」状態にある時刻表を探し出し、「なぜこのよ