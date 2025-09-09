¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î9ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬9Æü¤Î¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç13»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë9¹æËþÎÝÃÆ¡£¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë2·åËÜÎÝÂÇ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö7ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ19»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿½é²ó¡¢1»àËþÎÝ¤ÇÆþ¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤À¡£Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¾²ÅÄ¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿7µåÌÜ¡¢Äã¤á¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤Æº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¡£5·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²Ã