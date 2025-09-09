·§ËÜ¸©¤Ï9Æü¡¢Ä¹»þ´Ö¶ÐÌ³¤¬¸¶°ø¤Ç2023Ç¯¤Ë¼«»¦¤·¤¿¿¦°÷¤Î°äÂ²¤ËÂÐ¤·¡¢Â»³²Çå½þ1²¯900Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸©µÄ²ñ¤ËµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢¾µÇ§¤òÆÀ¤¿¾å¤ÇÏÂ²ò¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¿¦°÷¤Ï¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë½êÂ°¤·¡¢»àË´Á°¤Ï·î100»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£24Ç¯3·î¤Ë¸øÌ³ºÒ³²¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¸©¤Ï°äÂ²¤ÈÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿¦°÷¤ÎÇ¯Îð¤äÀ­ÊÌ¤ÏÈó¸øÉ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£