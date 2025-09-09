コメの価格が再び値上がりしている。2025年産の新米が一部で出回り始め、政府備蓄米を含む「ブレンド米」の比率が低下。需給は「踊り場に近い」（小泉進次郎農水相）状況にあり、政府関係者は今後の動向を注視している。 農林水産省が公表した8月11日～17日のスーパーのコメの平均販売価格（税込み）は、5キログラムで前週より67円（1.8％）高い3804円だった。10週連続で3000円台を維持したものの、前週比