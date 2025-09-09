韓国の大手芸能プロがプロデュースした男性アイドルグループ「NCT WISH」の日本人メンバーが、日本のラジオ番組で「日本海」の呼称を使ったところ、X上などで韓国の一部から批判が起きている。「カニがめちゃくちゃ美味しいんで...」。別の日本人メンバー、リクさん（22）が、出身地・福井のグルメをリスナーに紹介する。「これは余計な一言ではないか」韓国語で指摘されTOKYO FMで2025年9月5日未明に放送された番組「NCT WISHのCH