ÆüËÜ¶ä¹Ô£¸Æü¤Î³°°Ù»Ô¾ì½ÐÍè¹â ¥É¥ë±ß ¥¹¥Ý¥Ã¥È 23²¯1400Ëü¥É¥ë ¥¹¥ï¥Ã¥× 585²¯5400Ëü¥É¥ë ¥æー¥í¥É¥ë ¥¹¥Ý¥Ã¥È 6²¯700Ëü¥É¥ë ¥¹¥ï¥Ã¥× 43²¯1000Ëü¥É¥ë