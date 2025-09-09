東京時間17:52現在 香港ハンセン指数 25938.13（+304.22+1.19%） 中国上海総合指数 3807.29（-19.55-0.51%） 台湾加権指数 24855.18（+307.80+1.25%） 韓国総合株価指数 3260.05（+40.46+1.26%） 豪ＡＳＸ２００指数 8803.54（-46.05-0.52%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81115.19（+327.89+0.41%） ９日のアジア株は、まちまち。前日の米国株が利下げ期待の高まりから上昇しており