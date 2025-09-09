»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¡¢ÂçÊ¬1¶è¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿ÌîÃæ¤·¤ó¤¹¤±»á¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »²À¯ÅÞ ¼¡´ü½°±¡ÁªÂçÊ¬1¶è¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô ÌîÃæ¤·¤ó¤¹¤±»á ÌîÃæ¤·¤ó¤¹¤±»á¤ÏÂçÊ¬»Ô½Ð¿È¤Ç39ºÐ¡£ »²À¯ÅÞÂçÊ¬¸©Ï¢¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥æー¥Á¥åー¥Ðー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2024Ç¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÂçÊ¬1¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¡£ 2025Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ÏÂçÊ¬Áªµó¶è¤ÇÎ©¸õÊä