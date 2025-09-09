６月に８９歳で死去した長嶋茂雄・巨人軍終身名誉監督を追悼する礼拝が９日、母校の立教大学池袋キャンパス（東京都豊島区）で執り行われ、大学関係者が生前の功績に思いをはせた。長嶋さんは千葉・佐倉一高（現佐倉高）から立大に進み、東京六大学野球では１９５７年の秋季リーグ戦で、当時の新記録となる通算８本塁打を放った。チャペルでの礼拝では、卒業生らが聖歌をささげるなどして、偉大なスターの死を悼んだ。長嶋さ