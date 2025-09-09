news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡ÖSNS¶Ø»ß¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â 19¿Í»àË´¥Í¥Ñ¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÈÁ¼ÃÖÅ±²ó¡É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¤ê¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤Û¤É¤Î¥Ç¥âÂâ¡£8Æü¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥«¥È¥Þ¥ó¥º¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¥â¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡ÈSNS¤Î¶Ø»ß¡É¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÏÀè½µ¡¢SNS¾å¤Î¥Ë¥»¤Î¾ðÊó¤ä¤Ò¤Ü¤¦Ãæ½ý¤Ê¤É¤¬¼Ò²ñ¤Ëº®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É°ìÉô¤Î¼çÍ×¤ÊSNS¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶Ø»ß¡£¤³¤ì¤ËÂ¿¤¯¤Î¡ÖZÀ¤Âå¡×¤ÎÉÔËþ