9月10日（水）、『EIGHT-JAM』の3時間半ゴールデンスペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！スタジオゲストに阿部亮平（Snow Man）、板垣李光人、ヒャダイン、高橋茂雄（サバンナ）、ホラン千秋を迎えた今回。「昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ“最強メロディー”BEST100」が発表される。◆豪華メンバーが“最強メロディー”を選出！今回の企画では、有名アーティストやヒット曲を生