9月9日、B1所属の広島ドラゴンフライズは、9月13日に行われる佐賀バルーナーズとのプレシーズンマッチを欠場する選手が多数いるため、試合形式を変更することを発表した。 寺嶋良、市川真人、伊藤達哉、渡部琉、メイヨニックの5名が負傷およびコンディション調整のため欠場予定の広島。出場する選手のコンディションを考慮し、佐賀に了承を得たうえで、7分×4クォーターの特別ルールで