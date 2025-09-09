2025年10月期 日本テレビ系火曜プラチナイト枠「ドラマDEEP」 は「そこから先は地獄」に決定！2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜 24:24〜24:54放送。TVer・Huluにて毎話放送後配信開始。大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫するサスペンスをテーマにした「ドラマDEEP」。「肝臓を奪われた妻」「どうか私より不幸でいて下さい」「3年C組は不倫してます。」「いきなり婚」「完全不倫」に続