2025年10月期 日本テレビ系火曜プラチナイト枠「ドラマDEEP」 は「そこから先は地獄」に決定！2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜 24:24〜24:54放送。TVer・Huluにて毎話放送後配信開始。主演には、今回が日本テレビ系連続ドラマ初主演の井桁弘恵が決定！矢嶌莉沙役を演じる。当記事では、井桁のコメントと役柄を紹介。◆主演：井桁弘恵 コメント■この作品のオファーを受けた時の気持ちは？「地獄の先に、興味があります」主演