株式会社タムロンは9月9日（火）、フルサイズミラーレス用の高倍率ズームレンズ「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2（Model A075）」の開発を発表した。2025年秋頃に発売するという。対応マウントはソニーE。 2020年6月に発売した「28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD（Model A071）」の後継に位置づけるモデル。広角端を28mmから25mmに拡大しながらもコンパクトなサイズ感を維持。描写性能も向上するとしている