ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ドジャースタジアムでのロッキーズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー10年目のヘルマン・マルケス投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は11打数3安打1本塁打 マルケスから放った6号アーチ 相手先発は30歳の右腕マルケス。2016年にメジャー初昇格、翌17