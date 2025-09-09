自民党はきょう、石破総理の後任を決める総裁選について、「党員投票」を行ういわゆる「フルスペック型」で行うことを決めました。高市前経済安全保障担当大臣が出馬の意向を固めるなど、動きが加速しています。総裁選に向け、真っ先に手をあげた茂木前幹事長。あすの出馬会見を前に、支持する議員らと作戦会議を開きました。茂木敏充 前幹事長「最終的な詰めというか、みんなの意見もちょっと聞きたいと思うので、集まっても