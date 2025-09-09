¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿ÀŽ°DeNA¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¹Ã»Ò±à¡Ë»Ë¾åºÇÂ®¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê67¡Ë¤¬¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤ÎDeNAÀïÃæ·Ñ¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¶µ¤¨»Ò¤Ç¤â¤¢¤ëº´Æ£µ±¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥Ò¥Ã¥ÈÁÀ¤¤¤ËÅ°¤·¤¿¤é3´§¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡ÖËÜÎÝÂÇ¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤ê¤ä¤í¡£¤½¤·¤ÆÂÇÅÀ¤â¡£ËÜÎÝÂÇ¤âÂÇÅÀ¤â¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¡£¤¢¤È¤ÏÂÇ