1985年10月、シングル「待つ歌」でデビューしたDer Zibetは、2025年10月でデビュー40周年になる。ISSAY（Vo）、HIKARU（G）、HAL（B）、MAYUMI（Dr）の4人は、それから10年ほど活動を共にした後に休止したが2008年に再開、デビュー前のメンバーだったMAHITOも加わりマイペースな活動を続けていた。しかし2023年8月5日、ISSAYが還らぬ人となった。けれど、その時も彼は40周年に向けた新作に取り組んでいる真っ最中だったのだ。ISSAY