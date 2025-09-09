當真あみと中島セナがダブル主演する映画『終点のあの子』の新キャストとして、深川麻衣、石田ひかり、新原泰佑、小西桜子、野村麻純の出演が発表された。併せて、新スチールと映像初解禁となる特報、日本版ポスター、深川、石田、原作者の柚木麻子からのコメントが到着。公開日は2026年1月23日に決まった。【動画】映像初解禁！映画『終点のあの子』特報原作は柚木麻子のデビュー作となった同名小説。2008年に第88回オール