井桁弘恵が主演を務めるドラマDEEP『そこから先は地獄』が、日本テレビ系にて10月7日より毎週火曜24時24分に放送されることが決まった。井桁は日本テレビ系連続ドラマ初主演。【写真】井桁弘恵「髪を切りました!! 」報告ロングヘアからイメージ激変＜ビフォー＆アフター＞本作は、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へと落ちて