お笑いタレントの村上ショージ(70)が9日までに自身のインスタグラムを更新。「楽屋ロビーにかわいい女子高生がこれは反則です♪姉さん怖可愛いですよ」とセーラー服姿の先輩女優との2ショットをアップした。 【写真】まじか！奇跡の78歳セーラー服×ニーハイルーズソックス×絶対領域チラリ セーラー服に白い膝上のルーズソックスに絶対領域チラリ