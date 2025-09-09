８日、藍月谷の風景。（麗江＝新華社記者／金馬夢妮）【新華社麗江9月9日】中国雲南省麗江市の玉竜雪山東麓にある藍月谷では9月、澄み切った湖水が宝石のように輝き、多くの観光客を引き付けている。８日、多くの観光客が訪れた藍月谷。（麗江＝新華社記者／金馬夢妮）８日、空から見た藍月谷。（ドローンから、麗江＝新華社記者／胡超）８日、空から見た藍月谷。（ドローンから、麗江＝新華社記者／胡超）８日、空