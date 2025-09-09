F1第16戦イタリアGPレビュー（後編）◆レビュー前編＞＞イタリアGPの予選が終わった瞬間、レッドブルのガレージは歓喜に沸いていた。マックス・フェルスタッペンが0.077秒差でポールポジション（PP）をつかみ取り、昨年7位・8位という苦汁をなめたモンツァでの大逆転勝利にグッと近づいたからだ。モンツァ入りしたレッドブルは、わずかでも改良を加えたフロアをフェルスタッペン用に完成させ、今季4基目となる新品パワーユニ