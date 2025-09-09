F1第16戦イタリアGPレビュー（前編）「あいつは何をやってるんだ！」イタリアGP決勝の27周目、角田裕毅（レッドブル）は無線で叫んだ。第2シケインのターン4で、リアム・ローソン（レーシングブルズ）と接触してコースオフ。ソフトタイヤでスタートして9周目にピットインを済ませていたローソンと、8周前にフレッシュなタイヤに交換したばかりの角田では、レースのなかでの立ち位置が違う。本来はお互いに「ポジションを争う相