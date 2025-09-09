短期連載プロ野球の「投高打低」を科学する最終回証言者：中垣征一郎（元オリックス巡回ヘッドコーチほか） 後編前編：中垣征一郎が語る投手育成と球速アップの真実はこちら＞＞以前よりも合理的な体力トレーニングと技術練習によって、近年、プロ入り後に球速を上げる投手が増えている。球速の最大値を150キロ台に上げた投手が、リリーフで台頭するケースも増えた。それが今の"投高打低"傾向につながった部分があると思われ