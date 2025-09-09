5人組グループ・SUPER EIGHTがMC、俳優・古田新太が支配人を務めるテレビ朝日系音楽番組『EIGHT-JAMゴールデンSP』が、「昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ“最強メロディー”BEST100」と題して、10日午後6時30分から9時54分まで約3時間半スペシャルで放送される。【写真】キャンペーンで当たる「番組特製エコバッグ」を手にするSUPER EIGHTのメンバー今回のゴールデンSPでは、スタジオゲストとして阿部亮平