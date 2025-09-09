【ニューデリー＝青木佐知子】ロイター通信などによると、ネパールのカドガ・オリ首相は９日、首都カトマンズなどで１９人が死亡した抗議デモの激化を受け、辞任した。デモは、政府が４日から実施していたＳＮＳの使用禁止や、汚職の横行に抗議する若者らが８日に始めたもので９日も続いていた。オリ氏は「問題解決に向けた対応のため、本日付で首相の職を辞任する」とした書簡をラム・チャンドラ・ポーデル大統領に出し、受理