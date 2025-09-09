¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¥´¥­¥Ö¥ê¤Î»à³¼¤¬º®Æþ¤Ç¤¹¡£Âç¼ê¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î24Æü¡¢µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¤Î¿·µþ¶Ë»°¾òÅ¹¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¹¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥´¥­¥Ö¥ê¤Î»à³¼¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿½÷À­µÒ¤Î¿½¹ð¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢·ò¹¯Èï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿·µþ¶Ë»°¾òÅ¹¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÏÎóÅ¹¤Î¡Ö²Ï¸¶Ä®»°¾òÅ¹¡×¤Ï¸½ºß¡¢±Ä¶ÈÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·²¼