９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１６１円２３銭（０・４０％）安の４万３６２円１７銭だった。４営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、２０８銘柄（約６２％）が値下がりした。石破首相の退陣表明を受けて急上昇した前日からの反動もあり、幅広い銘柄が売られた。読売３３３は前日までの３営業日で計１０００円近く上昇しており、相場の過熱感も意識された。業種別で