¡Öºå¿À¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ëºå¿À¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕµåÃÄ¸ÜÌä¤¬¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¡¢´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦Áª¼ê¤ò¥È¥Ã¥×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ëÈëºîÀï¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºå¿À¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤Í¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£