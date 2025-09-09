少子化が深刻化する中、子育て世帯が石川県内の協賛店舗で割引などの特典を受けられる県のプレミアム・パスポート事業が拡充されることになりました。これまでは子ども2人以上の世帯でしたが、11月からすべての子育て世帯が対象となります。馳浩知事「第一子世帯を含めたすべての子育て家庭にサービスを拡大することとしており、11月16日からのサービス提供開始に向け来月1日からサービスの利用申請の受け付けを開始いたします」20