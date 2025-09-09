｢1＋2＋3＋4＋……｣と自然数をひたすら足し続けると答えは何になるのか。NHKの知的エンターテインメント番組「笑わない数学」の放送内容を再構成した書籍より、「無限級数」についての箇所を紹介する――。※本稿は、NHK「笑わない数学」制作班編『笑わない数学3』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／hanspw※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／hanspw■自然数を足し続けるとマイナスの数になる!?今