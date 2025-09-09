ÆüËÜÂåÉ½¤Î1¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¾åÅÄåºÀ¤¡£27ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤­¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï5¥´¡¼¥ë¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï9¥´¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°³«Ëë3»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¤È¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¤È¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ï¥Í¥Ø¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ­¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥ª¥é¥ó¥À»æ¡ØVP¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö»þ¡¹¡¢¤Þ¤À¾¯¤·¤®¤³¤Á¤Ê¤¤