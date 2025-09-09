石破茂首相が退陣を表明した。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「石破首相は地方出身の議員でありながら、農政改革に前向きだった稀有な政治家だ。石破首相なら日本の農業を立て直すことができたはずだが、このような結果となり、とても残念だ」という――。写真＝時事通信フォト「米の安定供給等実現関係閣僚会議」で発言する石破茂首相（中央）＝2025年7月1日、首相官邸 - 写真＝時事通信フォト■稀有な政治家