俳優の寺田心（１７）が９日、都内で行われたペットライン「シニア犬猫実態調査」＆「感謝の手紙コンテスト」発表会に出席した。イベントでは寺田による“愛犬への感謝の手紙”朗読も行われた。愛犬５匹を飼っており、その中でも７歳となるももへ向けた手紙を用意した。手紙では「ももへ。初めて会った時は微動だにしなかったね。その時に思ったんだ、僕がこの子を幸せにしたいって」と振り返りつつ、「少しずつ外に連れて行