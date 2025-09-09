アース製薬は8月20日、洗口液「モンダミン」(オープン価格)を全面リニューアルして発売した。「モンダミン クリアミント」「モンダミン プレミアムケア ゴールドミント」(いずれもオープン価格)○38年ぶりに全面リニューアル1987年の発売以来、38年ぶりにブランドロゴを含む製品の全面的なリニューアルを実施。「お口の健康を守る」という従来のコンセプトから、「お口年齢ケア」という新しい視点に着目し、美と健康の両面からお口