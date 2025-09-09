退職金は「老後の安心の柱」として期待される大きな収入源です。しかし、2025年（令和7年）の税制改正により、2026年（令和8年）以降は退職金に関する控除ルールが一部変わることになりました。 特に、退職金とiDeCo（個人型確定拠出年金）などを一時金で受け取る場合に影響が出やすく、手取り額が減る可能性があります。 本記事では、iDeCo一時金500万円と退職金2000万円を受け取った場合のシミュレーショ