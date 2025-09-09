【モデルプレス＝2025/09/09】元NGT48の荻野由佳（26）が9月9日、自身のInstagramを通じ、第1子の出産を発表した。【写真】出産発表の元NGTメンバー、第1子との2ショット◆荻野由佳、第1子出産「先日、無事に第一子を出産しました！」と報告した荻野。「出産は想像以上に大変で、まさに奇跡の連続でした！それでも、産声を聞いた瞬間に全ての力が抜け、初めて抱きしめたときには痛みも何もかも忘れるほどの喜びで、涙が止まりませ