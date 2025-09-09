彼氏を愛しているからこそ、「自分のためにしてほしいこと」が誰しもあるもの。とはいえ、たとえそれが愛情表現の裏返しだとしても、求めすぎるのは禁物のようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性293名に聞いたアンケートを参考に「俺を信用して！彼氏に束縛がキツいと思われる過度の要求」をご紹介します。【１】「休みの日はいつも一緒にいようね」と自由時間を与えない「たまには釣りにいく時間もほしい…」（20代男性