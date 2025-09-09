¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×À²¤ì¤Î¹ñ¡¦²¬»³¡×2024¤ÎÍÍ»Ò ¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×À²¤ì¤Î¹ñ¡¦²¬»³¡×2027¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡±¿¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×À²¤ì¤Î¹ñ¡¦²¬»³¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬10·î¤ËÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï10·î1Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¸á¸å8»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¡ÖÂå´±»³ÄÕ²°½ñÅ¹3¹æ´Û2F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÄ¹Ã«ÀîÍ´»Ò¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥À¥ó¥µー¤Î¿¹»³