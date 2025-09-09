山形県産サクランボの不作が続き、今シーズンの収穫量が過去最少と見込まれるなか、”日本一のサクランボ産地”の座を守り続けていくための会議が山形市で開かれました。県農林水産部髙橋和博部長「県産サクランボに対する消費者・市場関係者の皆さんからの信頼が揺らいでいる。なんとしても日本一のサクランボ産地を維持していく」この会議は、”日本一のサクランボ産地”の座を死守するため対策を検討しようと県が初