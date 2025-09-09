米男子ゴルフツアーは9日、横浜市内で会見を開き、新規大会ベイカレント・クラシック（10月9〜12日、神奈川・横浜CC）の出場選手を追加発表した。既に松山英樹（33＝LEXUS）、アダム・スコット（45＝オーストラリア）、コリン・モリカワ（28）、ザンダー・シャウフェレ（31＝いずれも米国）の参戦は発表されていたが、新たに24年ZOZOチャンピオンシップ覇者ニコ・エチャバリア（21＝コロンビア）、19年全米オープン覇者ゲーリ