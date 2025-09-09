将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負は9月9日、東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で第6局の対局を行い、手番の永瀬九段が80手目を封じて指し掛けとした。あす10日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。【映像】藤井王位VS永瀬九段 第6局封じ手の様子藤井王位の3勝、永瀬九段の2勝と勝負所を迎えている王位戦第6局。本局