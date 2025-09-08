声優・水瀬いのりが表紙を務める『My Girl vol.44』が9月11日（木）からKADOKAWAより発売される。 【画像】水瀬いのりの大人っぽいモノトーンコーデ 水瀬いのりは9月3日に初のベストアルバム『Travel Record』と2ndハーフアルバム『Turquoise』をリリース。誌面では新作についてはもちろんのこと、この10年での心境の変化などを深掘りしたロングインタビューを掲載。特別企画「私の好きな水瀬