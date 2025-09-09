アーティスト・imaseの1st photo book『you & me』（マガジンハウス／9月25日刊）の発売を記念した写真展が9月19日から9月29日まで「GALLERY X BY PARCO」（渋谷PARCO B1F）で開催される。 【写真】写真展オリジナルグッズも販売 「キミと初めての旅」をテーマにした imase1stフォトブックの舞台は、盛夏のメルボルンであり、フォトグラファー・松岡一哲が撮影を担当。“imase の中身”を深掘りできる